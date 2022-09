1860 München: Lakenmachers Dreierpack lässt Elversberg vergessen

Die Löwen hatten zu Beginn mehr Ballbesitz. In der zehnten Minute wurde die aktive Spielgestaltung belohnt, Fynn-Luca Lakenmacher brachte den TSV durch einen Kopfball aus kurzer Distanz mit 1:0 in Führung. Einen Schuss aus 15 Metern von Martin Kobylański (16.) lenkte ein Verteidiger von Aue an die Latte ab.

Aue hatte durchaus auch seine Chancen. So musste Marco Hiller (26.) einen unangenehmen Aufsetzer von Tom Baumgart zur Seite abwehren. Albion Vrenezi probierte es nach einem Doppelpass mit Lakenmacher (42.) aus 25 Metern. Der Rechtsschuss ging knapp am linken Torpfosten vorbei. Damit blieb es zur Halbzeit bei der knappen Führung für die Löwen.