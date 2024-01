Kitzbühel ruft: Sieger für Streif & Ganslernhang gesucht

Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Die Speedspezialisten um Kitzbühlsieger Thomas Dreßen sind am Wochenende auf der legendären Streif-Abfahrt am Hahnenkamm unterwegs. Bei den Technikern will Linus Straßer am Ganslernhang angreifen.