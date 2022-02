Kira Weidle - Die große alpine Speed-Hoffnung

Garmisch-Partenkirchen, 29. Januar 2022, Abfahrt der Damen: Kira Weidle wird Vierte. Von einer verpatzten Olympia-Generalprobe kann keine Rede sein, den dritten Rang hat sie nur um vier Hundertstel verpasst. Für Peking hat sie das nur noch mehr motiviert. Das darf man wohl zumindest aus der Tatsache lesen, dass sie wütend ihre Handschuhe in den Schnee am Rand der Kandahar-Strecke pfefferte, weil sie so eben noch vom Podest gestoßen wurde.

In Peking endlich ganz oben?

Kira Weidle, geboren in Stuttgart, für den SC Starnberg am Start, ist wohl die einzige ernsthafte Medaillen-Hoffnung in den Speed-Wettbewerben aus deutscher Sicht. Ihre eindrückliche Empfehlung: 2021 wurde sie Abfahrts-Vizeweltmeisterin in Cortina d'Ampezzo. Vier Mal kam sie in dieser Disziplin aufs Weltcup-Podest, einmal als Zweite, drei Mal als Dritte. Es wäre natürlich ein Traum für die 25-Jährige, wenn sie ausgerechnet jetzt bei Olympia ihren ersten Sieg feiern würde. Im Super-G wurde sie in Peking 15., das ist aber auch nicht ihre Paradedisziplin.

"Habe das Timing ganz gut raus"

Dass sie Anwärterin auf eine Medaille ist, will sie nicht mal selbst wegdiskutieren. "Es gibt definitiv wichtigere Rennen, wo man auf dem Podest stehen will", sagte sie nach der Kandahar-Abfahrt. Klar, sie meinte damit die Olympia-Abfahrt am 15. Februar in Yanqing - und ergänzte: "Bei der WM hat man schon gesehen, dass ich das Timing mittlerweile ganz gut raus habe." Die Abfahrt ist eindeutig ihre stärkere Disziplin, im Super-G konnte sie bislang noch keine besonderen Akzente setzen.

Probleme bei einigen Konkurrentinnen

Weidles Chancen könnten sich noch dadurch erhöhen, dass einige Konkurrentinnen mit Problemen zu tun haben bzw. gar nicht an den Start gehen können. So kämpft die Italienerin Sofia Goggia, Olympiasiegerin und Weltcup-Dominatorin, nach einem schweren Sturz um ein schnelles Comeback. Breezy Johnson (USA), drei Mal Zweite hinter Goggia in diesem Winter, verpasst gar Peking: Knie kaputt. Medaillenanwärterin ist in jedem Fall Weltmeisterin Corinne Suter aus der Schweiz, die in Garmisch vor ihrer Teamkollegin Jasmine Flury und der Österreicherin Cornelia Hütter gewann.