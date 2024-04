Kanu: Zwei Augsburger Kanuten auf dem Weg zu Olympia

Die Olympischen Sommerspiele werfen ihre Schatten voraus – und bei den Kanu-Slalom-Athleten fällt am kommenden Wochenende die Entscheidung, wer in Paris an den Start gehen darf. Pro Bootskategorie wird nur eine deutsche Frau und ein deutscher Mann nach Frankreich reisen.

Auch zur Halbzeit der Qualifikation bleibt es bei den Frauen spannend. Elena Lilik, die junge Nachwuchshoffnung aus Augsburg, ist weiter im Rennen und kann weiterhin von ihren ersten Olympischen Spielen träumen.

Durchwachsene Vorbereitung von Lilik

Auf ihrem Heimkanal in Augsburg kämpfte sich die 25-Jährige vergangenes Wochenende in der Disziplin Canadier-Einer zurück ins Rennen um den einen olympischen Startplatz: Nach einem dritten Rang am Samstag holte sich Lilik am Sonntag den Sieg. Lilik konnte nach einer durchwachsenen Vorbereitung mit gesundheitlichen Problemen aufatmen.

"Das ist einfach ein Stein, der da tief ins Wasser gefallen ist, ich bin back in game. Ich hoffe, dass die Vorbereitungen in Leipzig besser laufen, als diese Woche", sagte Lilik nach dem Rennen.

Kajak: Olympia-Ticket geht wohl an Ricarda Funk

Für die Augsburgerin gilt es ihre schärfste Konkurrentin Andrea Herzog zu bezwingen. Am kommenden Wochenende fällt die Entscheidung im Kanupark Markkleeberg.

Auch in der zweiten Bootsklasse Kajak werden die Startplätze vergeben, doch da scheint die Entscheidung schon fast gefallen zu sein: Lilik fuhr zwei Mal auf Rang Zwei, mit zwei Siegen hat Rivalin Ricarda Funk die Nase vorn. Funk ist damit auf dem besten Weg zu ihren zweiten Olympischen Spielen.

Auch die Männer müssen in Markkleeberg ran. Augsburgs Kanu-Legende Sideris Tasiadis kämpft um das Ticket, bleibt aber gelassen: "Ich weiß worauf ich meinen Körper vorbereitet habe", so Tasiadis. In Paris will er das letzte Olympia-Kapitel schreiben, es soll der Abschluss und der Höhepunkt einer erfolgreichen Karriere werden.