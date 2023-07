Jamal Musiala über Harry Kane: "Würde gut zu uns passen"

Musiala schwärmt von Kane

Was er von einer Verpflichtung von Harry Kane halte wurde der Bayern-Profi auf der Bühne des Bayerischen Sportpreises gefragt. "So einen Spieler hätten gerne viele Mannschaften", schwärmte Musiala und legte nach: "Ich glaube, er würde ganz gut zu uns passen." Eine Meinung, die auch die Bayern-Bosse teilen. Laut "Sky" haben die Münchner am Sonntag ein verbessertes Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro vorgelegt.

Unabhängig, ob die Kane-Verpflichtung klappt, oder nicht, wollen sich Musiala und seine Teamkollegen in der neuen Saison anders präsentieren. In der letzten Spielzeit gelang nur dank Musiala die Last-Minute-Meisterschaft. Es war der einzige Titel. "Wir alle sind hungrig, dass wir es in der neuen Saison besser machen und mehr Titel gewinnen“, versprach der Offensivkünstler bei der Gala in München.

Hitzlsperger lobt Musialas Elternhaus

Mit seinen 20 Jahren kann der Sohn eines Nigerianischen Vaters und einer deutschen Mutter schon jetzt auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. "Er kommt aus einem sehr guten Elternhaus. Sie haben alle die Nerven behalten", lobte Ex-Profi Thomas Hitzlsperger den 20-Jährigen und dessen Umfeld beim Bayerischen Sportpreis. Musialas Mutter begleitete ihren Sohn zu der Preisverleihung. Der 20-Jährige stehe am "Anfang einer großartigen Karriere und mache "Dinge, die sonst keiner macht in Deutschland", so der ehemalige Bundesligaspieler des VfB Stuttgart. "Da geht mir das Herz auf."