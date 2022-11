Ingolstadt nach 1:0 in Duisburg wieder dran am Aufstiegsplatz

Der FC Ingolstadt hat sich mit einem Dreier in die WM-Pause verabschiedet. Dabei war das Spiel in Duisburg anfangs eine zähe Angelegenheit. In der torlosen ersten Halbzeit fehlte es bei beiden Mannschaften im Spiel nach vorne an Genauigkeit und Zielstrebigkeit. Insgesamt gab es zwar in den ersten 45 Minuten zwar immerhin sechs Torschüsse zu sehen. Doch sie gingen entweder neben den Kasten oder hatten ein zu geringes Tempo, um einem Torhüter vor eine unüberwindbare Herausforderung zu stellen.