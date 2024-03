Im Elfmeterschießen: Grohs sichert FCB-Frauen Pokal-Finaleinzug

Wie Lea Schüller es bereits vor der Partie angekündigt hatte, entpuppte sich Frankfurt erneut als Angstgegner der Bayern. Nach Treffern von Georgia Stanway (Elfmeter) und Géraldine Reuteler in der regulären Spielzeit, fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen. Bayern sicherte sich den Einzug ins DFB-Pokal-Finale dank der überragenden Grohs und trifft nun am 9. Mai in Köln auf die Wölfinnen.

Blitzstart per Elfer

Es waren noch keine vier Minuten gespielt am FC Bayern Campus, da gab es schon Aufregung im Strafraum der Frankfurterinnen. Nach einem Handspiel von Sara Doorsoun zeigte die Schiedsrichterin auf den Punkt - Elfmeter für die Münchnerinnen.

Georgia Stanway verwandelte den Strafstoß souverän ins linke untere Eck zur 1:0-Führung für die Gastgeberinnen (4.).

Bayern-Vorlage für Frankfurt

Scheinbar unbeeindruckt vom frühen Gegentreffer spielten die Frankfurterinnen auf Ausgleich und durften sich über Schützenhilfe von Linda Sembrant freuen. Die legte unfreiwillig für Géraldine Reuteler auf, die Frankfurterin verwandelte traumhaft zum 1:1-Ausgleich und Pausenstand.

In der zweiten Hälfte hatte die Partie wenige Highlights, eindeutige Torchancen blieben größtenteils aus und zahlreiche Verletzungspausen störten den Spielfluss. Nach torlosen 45 Minuten ging das Spiel in die Verlängerung

Entscheidung im Elfmeterschießen

Die einzige Großchance in der Verlängerung hatte Sydney Lohmann gleich zum Auftakt (91.) mit einem wuchtigen Schuss aus 25 Metern. Die Frankfurter Keeperin Stina Johannes konnte aber klären. Danach konnte keines der Teams mehr entscheidende Akzente setzen und so fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen.

Stanway vergab zwar den ersten Elfmeter für die Bayern, doch Sydney Lohmann, Magdalena Eriksson und Pernille Harder trafen sicher. Zur klaren Matchwinnerin wurde dennoch Keeperin Maria Luisa Grohs. Sie hielt insgesamt drei Elfmeter und machte damit den Sieg und das DFB-Pokal-Finale klar.

Elfmeter-Heldin Grohs freut sich aufs Finale

"Natürlich habe ich sowas noch nicht erlebt, ich stand noch nicht so oft im Pokal-Halbfinale und habe Elfmeter gehalten, es ist richtig cool", freute sich Grohs nach der Partie. Nun wartet auf Grohs und die anderen Münchnerinnen das nächste Duell gegen Wolfsburg im Finale: "Ich glaube, es wird ein mega Spiel in einem großen Stadion mit den zwei Teams. Ich glaube, das ist das, was sich alle gewünscht haben."