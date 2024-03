Riesenschritt zum Meistertitel: FCB-Frauen zerlegen Wolfsburg

FC Bayern erteilt Wolfsburg eine Lehrstunde

So ausgeglichen die Partie im ersten Durchgang war, so sehr zeigte sich in Halbzeit zwei ein Klassenunterschied. Auch, weil der FC Bayern furios aus der Kabine kam und mit der ersten Chance zur Führung. Einen starken Konter vollendete Pernille Harder cool zum 1:0 - ein schnelles Tor, dass die Wölfinnen komplett aus dem Konzept brachte.

Während der Bayernexpress immer besser ins Rollen kam, stagnierte die VfL-Maschine. Der siebenmalige Meister kam kaum noch über die Statistenrolle hinaus - auch, weil der FC Bayern eine Lehrstunde in Sachen Chancenverwertung erteilte. Und das auch noch mit charmanter Frechheit.

Effiziente Chancenverwertung

57. Minute, Ecke Klara Bühl, immer länger, immer weiter aufs Tor. Dort tauchte Jovana Damnjanovic - geplant oder ungeplanmt? - unter dem Ball durch, vielleicht sorgte noch ein hauch ihres Zopfes für eine leichte Richtungsänderung. So oder so schlug der Ball ein, München erhöhte auf 2:0. Am Ende wurde Bühl der Treffer zugeschrieben.

76. Minute, wieder ging es ganz schnell, zu schnell für den VfL Wolfsburg. Mit einem Schnittstellenpass hebelte Harder die komplette Wolfsburg-Abwehr aus, Lea Schüller konnte gar nicht anders, also so herrlich freigespielt zum 3:0 einzuschieben.