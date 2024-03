FCB-Frauen: Angstgegner Frankfurt wartet im Pokal-Halbfinale

Die Frauen des FC Bayern München schwimmen momentan auf einer Welle des Erfolges. Sind sie momentan so gut wie nie? "Ja, ich würde schon behaupten, dass wir gerade extrem gut drauf sind", sagt Stürmerin Lea Schüller im BR24Sport-Interview.

Nach ihrem historischen 4:0-Sieg im Liga-Gipfeltreffen mit dem VfL Wolfsburg liegen die Bayern-Frauen in der Tabelle sieben Punkte vor ihren Dauerrivalinnen aus Niedersachsen. Die Münchnerinnen, in der Liga bislang ungeschlagen, sind erneut auf Meisterkurs. Im DFB-Pokal fehlen zudem nur noch zwei Siege zum historischen ersten Double der Vereinsgeschichte.

Pokal-Halbfinale gegen "Angstgegner" Frankfurt

Am Ostersonntag (15 Uhr, Livestream in der ARD Mediathek) spielen die FC Bayern Frauen in ihrem Wohnzimmer gegen Eintracht Frankfurt um den Einzug ins Pokal-Finale. Trotz der bisher starken Saison haben die Münchnerinnen großen Respekt vor den Gästen. "Jeder Verein hat irgendwie so einen Angstgegner und Frankfurt ist immer so eine Mannschaft, die uns nicht so gut liegt", sagt Schüller im BR24Sport-Interview.

In der aktuellen Saison waren die Spiele gegen Frankfurt eng: ein 0:0 zu Hause und einen knappen 2:1-Sieg auswärts konnten die Bayern-Frauen bisher verzeichnen. Giulia Gwinn weiß, dass die Eintracht "besonders in der Offensive echt starke Spielerinnen hat, die einem auch wehtun können“.

Wiedersehen mit den Wölfinnen?

Sollten die Münchnerinnen die offensivstarken Frankfurterinnen schlagen und ins Finale einziehen, könnten sie dort erneut auf Wolfsburg treffen. Die Wölfinnen spielen im Halbfinale gegen Essen. Im Pokal gab es in den vergangenen Jahren kein Vorbeikommen an den Niedersächsinnen - die letzten neun Jahre ging der DFB-Pokal immer an sie. Für das Double müssten die Bayern-Frauen dieser Serie ein Ende setzen.

Double wäre "der Hammer"

Der letzte und bislang einzige Erfolg der FCB-Frauen im Pokal liegt bereits zwölf Jahre zurück. Im Jahr "2012, aber ich war nicht dabei", lacht Giulia Gwinn, die zu diesem Zeitpunkt erst dreizehn Jahre alt war. Für sie und die Mannschaft wäre es "ein Riesenziel nach Köln zu kommen und den Pokal zu holen".

Nach dem Aus in der Champions League liegt der Fokus der Münchnerinnen auf dem Double: "Wir haben noch zwei Titel, die wir gewinnen können", erklärt Schüller. Meisterschaft und Pokal - "das wäre der Hammer", so Schüller weiter.

Es wäre ein "Hammer" und das erste Double für die Bayern-Frauen in der Vereinsgeschichte.