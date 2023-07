Hindley in Gelb: Buchmann und Bora-Team feiern Tour-Coup

Der australische Radprofi Jai Hindley vom oberbayerischen Team Bora-hansgrohe hat die erste von zwei Pyrenäen-Etappen der 110. Tour de France gewonnen. Hindley, unterstützt von Teamkollege Emanuel Buchmann, setzte sich nach 162,7 km in Laruns durch und eroberte damit das Gelbe Trikot.

Topfavorit Jonas Vingegaard (Dänemark/Jumbo-Visma) nahm seinem Dauerrivalen Tadej Pogacar (Slowenien/UAE Team Emirates) auf der anspruchsvollen Etappe mit dem ersten Berg der höchsten Kategorie Col de Soudet (1540 m) einige Sekunden ab.

Buchmann als Edel-Helfer plötzlich Tour-Vierter

Edel-Helfer Buchmann aus Ravensburg wurde Vierter, vor ihm landeten Giulio Ciccone (Italien/Lidl-Trek) auf Platz zwei und Österreicher Felix Gall (AG2R Citroen Team). Vingegaard belegte Rang fünf.

In der Gesamtwertung hat der Däne nun 47 Sekunden Rückstand auf Hindley. Stark platziert ist auch Buchmann: Als Vierter hat er einen Rückstand von 1:11 Minuten. "Das Ergebnis ist einfach perfekt", sagte der 30-Jährige im Anschluss. Eine derartige Flucht nach vorne sei laut Buchmann "nicht geplant" gewesen: "Auf einmal waren wir in der Gruppe."

"Das ist unglaublich, mir fehlen die Worte", sagte der 27 Jahre alte Hindley, der nach spektakulären 162,7 km mit den Kletterpartien am Col de Soudet (höchste Kategorie) und über den schwierigen Col de Marie-Blanque (1. Kategorie) in Laruns mit 32 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Giulio Ciccone triumphierte. Ein dicker Dank ging an Teamkollege Buchmann, der seinen Kapitän perfekt bis in die entscheidende Phase eskortierte und sich selbst mit Platz vier belohnte.