Olympiahalle München - Handball hat hier Tradition

Veranstaltungsarena - Tina Turner trat mehr als 20 Mal auf

Olympia 1972 war der Grund, wieso die Halle überhaupt erbaut wurde. Heute haben sich die Anforderungen geändert, die Sportwettbewerbe sind gar nicht mehr die Hauptauslastungsquelle. Denn die Olympiahalle, in der alleine mehr als 30 Weltmeisterschaften in den verschiedensten Sportarten audgetragen wurden, wurde über die Jahre zur Veranstaltungsarena mit der Eis-Revue Holiday on Ice oder den MTV Europe Music Awards als Gast-Shows, aber auch großen, internationalen Music-Acts.

Die verstorbene Sängerin Tina Turner gab mehr als 20 Konzerte darin, für eigene Konzerte trat kein anderer Künstler öfter auf. Nur im Rahmen der Konzertreihe "Night of the Proms" brachte es der im Dezember 2021 verstorbene John Miles seit 1995 auf 50 Auftritte in der Halle.

Deutscher Basketball-EM-Triumph 1993 in München

Von 2007 bis 2009 wurde die Halle umgebaut. Seither beträgt das Fassungsvermögen 12.463 Sitzplätze bei bestuhlter Arena bzw. bis zu 15.500 Plätze bei unbestuhlter Arena.

Sportlich ging es etwa bei der Basketball-Europameisterschaft 1993 (als sich das deutsche Team dort zum bislang einzigen EM-Titel krönte) oder bei den Sechstagerennen von 1972 bis 2009 zu, auch das Reitturnier Munich Indoors findet alljährlich in der Olympiahalle statt. Zuletzt ermittelten 2022 die Turner hier ihre Europameister - im Rahmen der European Championships.