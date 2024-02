FC-Bayern-Legende Sepp Maier: "Ich plädiere für Tuchel"

Verspielte Titel, Krisenstimmung, Tuchel-Kritik - der FC Bayern steckt in einem handfesten Leistungstief. Doch FC-Bayern-Legende Sepp Maier nimmt die Situation gelassen: "Die Meisterschaft ist für mich noch nicht entschieden. Die Bayern haben ja noch zwölf Spiele vor sich und da kann man alles noch richten“, sagte Maier im Exklusiv-Interview mit BR24Sport.

Bei drei Punkten, die pro Spiel zu gewinnen sind, seien die acht Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen "nicht so viel". Und selbst wenn die Münchner das erste Mal seit zwölf Jahren leer ausgehen würden, dann würde das nicht gleich das Ende der "Mia-san-Mia"-Mentalität bedeuten: "Dann machen sie ein Jahr halt mal nichts", sagte Maier und fügte lachend hinzu: "Dann sollen sie mal aussetzen und dann wieder mehrmals hintereinander Deutscher Meister werden."

Dritte Pflichtspiel-Niederlage in Serie

Vor allem FCB-Trainer Thomas Tuchel sieht sich aktuell heftiger Kritik ausgesetzt. Die sei zwar vermutlich schon berechtigt, wie Maier sagt, aber "der Trainer ist nicht immer alleine schuld – ich glaub’, dass da schon die Mannschaft auch mit schuld ist."

Die Stimmen, die das Ende der Ära Tuchel fordern, wurden in den vergangenen Wochen immer lauter. Am Sonntag verloren die Münchner gegen den VfL Bochum und damit das dritte Pflichtspiel in Folge. Das gab es zuletzt vor neun Jahren unter Pep Guardiola. Und damals war die Situation eine völlig andere. Die Bayern waren zu dem Zeitpunkt immerhin schon Meister und konnten die Saison locker auslaufen lassen.

Maier: "Sollen Tuchel die Saison weiterarbeiten lassen"

Trotz der verspielten Titel und der Aussetzer sagt Maier: "Ich bin zwar zu weit weg, um mir ein Urteil erlauben zu können, aber ich plädiere für den Thomas Tuchel. Den sollen sie die ganze Saison weiterarbeiten lassen. Ich glaub’, dass das doch noch ein gutes Ende nimmt mit dem."

Die Gerüchte rund um einen potenziellen Nachfolger Tuchels nimmt Maier nicht ernst: "Hansi Flick, und dann Mourinho und dann Klopp – wen sie jetzt wieder alles im Gespräch haben. Die sollen mal den FC Bayern in Ruhe lassen und sie arbeiten lassen und dann sehen wir, was dabei rauskommt." Erst, wenn die Saison vorbei ist, solle man solche Entscheidungen treffen.

Als Fußballer gewann Sepp Maier alles, was es zu gewinnen gibt, wurde Weltmeister und Europameister. Mit der legendären Mannschaft des FC Bayern gewann die "Katze von Anzing" in den 1970er-Jahren vier deutsche Meisterschaften. Sepp Maier wird am 28. Februar 80 Jahre alt. Seinen runden Geburtstag wird er auf Mauritius feiern – weit weg vom FC-Bayern-Trubel und den Abgesängen rund um Thomas Tuchel.