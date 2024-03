Regionalliga: FC Bayern II - 1. FC Schweinfurt live im Stream

Die Amateure des FC Bayern empfangen am 27. Spieltag der Regionalliga Bayern den 1. FC Schweinfurt 05. Beide Teams haben bislang 40 Punkte gesammelt und belegen damit Platz sechs und sieben.

Zuletzt kassierte Schweinfurt bei Wacker Burghausen eine 0:2-Niederlage. Läuft es für die Unterfranken in München diesmal besser? Die Formkurve der "kleinen Bayern" zeigte in den ersten beiden Partien nach der Winterpause nach oben, ehe es zuhause nur ein enttäuschendes 0:0 gegen den FC Augsburg II gab. Gegen die "Schnüdel" will man nun wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Verfolgen Sie das Spiel am Donnerstag, 28. März, ab 19 Uhr im Livestream bei BR24Sport.

Die Spiele der Regionalliga Bayern im Livestream

Abrufbar ist das BR24 Sport-Livecenter unter BR24 Sport im Web und in der ARD Mediathek, dazu mobil in der BR24-App. Diese weiteren Livestreams aus der Regionalliga Bayern sind bis Saisonende bereits fest terminiert: