Schweinsteiger über Kroos: "Dem kannst Du immer den Ball geben"

ARD-Fußballexperte Bastian Schweinsteiger hat wieder Vertrauen in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Der 2:0-Sieg gegen Frankreich, die Umsetzung der Ideen von Bundestrainer Julian Nagelsmann und das Comeback von Toni Kroos sorgen für Optimismus beim Oberbayern.

"Wir haben über 95 Minuten auf einem hohen Niveau gespielt und hatten nicht so viele Schwankungen", fasst Schweinsteiger die Partie in der ARD Sportschau in einem Satz zusammen. Die Handschrift von Nagelsmann sei klar zu erkennen. "Es ist wichtig, dass jeder Spieler seine Rolle weiß", sagte Schweinsteiger zur Aufteilung auf dem Platz: "Alle spielen auf der Position, wo sie am stärksten sind."

Die persönlichen Befindlichkeiten schiebt Nagelsmann wenige Monate vor der EM 2024 in Deutschland in den Hintergrund. Beispiel Joshua Kimmich. Der FC-Bayern-Spieler musste wie im Verein als Rechtsverteidiger ran, bekanntermaßen nicht seine Lieblingsposition.

Schweinsteiger glaubt an Viererkette Mittelstädt-Rüdiger-Tah-Kimmich

Der Lohn: Mit den Innenverteidigern Antonio Rüdiger und Jonathan Tah und Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt hatte die DFB-Auswahl zum ersten Mal seit Monaten wieder eine Abwehrreihe, die ihrem Namen gerecht wurde. Frankreich um Superstar Kylian Mbappé kam kaum zu Chancen, gleichzeitig setzte die Viererkette als erste Station bei schnellen Gegenangriffen Impulse.

Schweinsteiger geht sogar soweit, dass er sagt: "Wir haben eine Viererkette gefunden, das kann die Start-Viererkette sein für die Europameisterschaft."

Der ARD-Experte würde ohnehin im nächsten Spiel – am Dienstag geht's gegen die Niederlande – weitgehend an der Frankreich-Startelf festhalten. "Ich würde mich freuen, wenn wir nochmal die gleiche Elf auf den Platz schicken", sagte er, "vier, fünf Spielerwechsel wären nicht das Richtige".

Nagelsmann-Vorgabe "Wir kicken" umgesetzt

Denn eines hat die DFB-Elf gegen Frankreich von den vergangenen Monaten deutlich abgehoben. In der jüngeren Vergangenheit wurde "nicht performed". Bundestrainer Julian Nagelsmann wollte gegen Frankreich zumindest wieder Spielfreude auf dem Platz sehen. "Wir kicken", hatte er als Überschrift über die Partie gestellt.

Und seine Mannschaft hat geliefert. "Die Spieler müssen es ehrlich leben", analysierte Schweinsteiger die Vorgabe: "Und das haben sie gestern gemacht … das gibt Stärke für die nächsten Spiele."

Toni Kroos – der alte, neue Denker und Lenker

Ein zentraler Faktor ist auch die Rückkehr von Toni Kroos. "Da ist ein Spieler auf dem Platz, dem kannst Du immer den Ball geben", sagte Schweinsteiger. Kroos verliere keinen Ball, habe immer Lösungen im Kopf.

Und: Früher oft als "Querpass-Toni" verschrien, hat sich Kroos längst zu einem kompletten Fußballer entwickelt. "Er hat bei Real Madrid gelernt, wie man Zweikämpfe führt. Es ist schön, ihn am Boden grätschen zu sehen", sagte Schweinsteiger mit einem Schmunzeln.

Entscheidend sei nun, im Team um Kroos Automatismen zu entwickeln und "gegen die Niederlande wäre es wichtig, auf der Erfolgswelle zu bleiben. Dass es auch Rückschläge geben könnte, daran glaubt Schweinsteiger nicht. "Wirtz und Musiala haben funktioniert, Toni Kroos war da, Robert Andrich hat einen exzellenten Job gemacht", so Schweinsteiger weiter: "Das macht mir Hoffnung."

