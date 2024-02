Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Sport > Niederlande - Deutschland | 28.02., 20.45 Uhr | Radioreportage

Niederlande - Deutschland | 28.02., 20.45 Uhr | Radioreportage

Letzte Chance für Olympia 2024 in Paris: Deutschlands Fußballerinnen treffen im Spiel um Platz drei in der Nations League am Mittwochabend in Heerenveen auf die Niederlande. Verfolgen Sie das Spiel live in der Radioreportage von BR24Sport.