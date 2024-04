3. Liga: Saarbrücken zittert sich gegen Unterhaching zum Sieg

Drittligist SpVgg Unterhaching hat beim 1. FC Saarbrücken den Sieg knapp verpasst. Die Oberbayern kassierten im Nachholspiel des 25. Spieltags eine knappe 1:2-Niederlage - es war die Vierte infolge für das Team von Marc Unterberger. In der Tabelle verkürzte Saarbrücken mit dem Dreier den Rückstand auf Rang drei jetzt auf sechs Punkte, Unterhaching fehlen neun Punkte auf den Relegationsplatz.

Haching will Selbstbewusstsein tanken

Aufsteiger SpVgg Unterhaching war mit drei Niederlagen im Gepäck zum Tabellennachbarn nach Saarbrücken gereist. Die 1:6-Klatsche am vergangenen Spieltag bei Kellerkind Waldhof Mannheim sollte laut Coach Unterberger verdaut sein. Ein Dreier im Nachholspiel des 25. Spieltags würde allerdings wieder frisches Selbstbewusstsein bringen und die Hoffnung auf den Relegationsplatz weiter anfeuern.

Haching geht aus dem Nichts in Führung

Die Basis dafür legte Mathias Fetsch in der 26. Minute. Der 35-jährige Mittelstürmer konnte eine Schwabl-Flanke per Kopf im Tor der Gastgeber unterbringen. Keeper Tim Schreiber war machtlos. Die Freude über den Treffer währte allerdings nur sieben Minuten, denn Tim Civeja schob die Kugel eiskalt an Hachings René Vollath vorbei ins lange Eck. Das 1:1 die perfekte Antwort der Saarländer. Mehr Zählbares konnten sie aber wie Gegner Haching in der 1. Hälfte nicht verbuchen.

Kerber trifft für Saarbrücken

Saarbrücken legte nach der Pause einen Blitzstart auf den Rasen: Civeja, Torschütze zum 1:1-Ausgleich, brachte eine Flanke zielgenau in die Mitte auf Luca Kerber (49.) der das Leder per Kopf zur 2:1-Führung im langen Eck unterbrachte. Ein perfektes Zusammenspiel, denn Kerber hatte zuvor für Civeja aufgelegt.

Die Gastgeber blieben dran und setzten Haching unter Druck. Die Oberbayern sortierten sich neu und kamen ins Spiel zurück. Coach Unterberger reagierte mit einem Wechsel auf den Rückstand, nahm Abwehrspieler Benedikt Bauer aus der Viererkette und schickte dafür Stürmer Patrick Hobsch ins Spiel.

Schwabl rettet in höchster Not

Allerdings verpasste zunächst Kerber wieder nach Zuspiel von Civeja die Chance zum Doppelpack, bevor Hachings Joker Hobsch (67.) an Schreiber scheiterte. Der FC-Keeper wurde in der 85. Minute auch durch einen Schuss aus der zweiten Reihe von Dennis Waidner zur Parade gezwungen. Nur eine Minute später gab es dann große Aufregung vor dem Tor der Oberbayern. Zuerst scheitert Stehle aus spitzem Winkel an Vollath. Der Ball ging zurück an die Saarbrücker. Den Schuss von Julius Biada (86.) klärte Markus Schwabl in höchster Not per Kopf. Es blieb bei der 1:2-Niederlage für die Unterhachinger.