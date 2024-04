3. Liga: SpVgg Unterhaching geht in Mannheim unter

In einer Partie voller Zweikämpfe und nur wenigen gelungen Spielzügen konnte sich zunächst keines der beiden Teams nennenswerte Chancen erspielen. Stattdessen wurde die meiste Gefahr aus Standards erzeugt. Aus so einem fiel auch der einzige Treffer in der ersten Halbzeit, doch nicht aus dem Freistoß, sondern aus dem darauffolgenden Konter von Unterhaching, bei dem Maurice Krattenmacher seinen Gegenspieler alt aussehen ließ und Aaron Keller zauberte. Durch den Treffer von Keller in der Nachspielzeit gingen die oberbayerischen Gäste mit einer 0:1 Führung in die Pause.

Mannheim gibt den Ton an

Doch danach sollte sich das Blatt wenden: Samuel Abifade stellte die Anzeige in der 51. Minute auf 1:1-Ausgleich. Martin Kobylański erhöhte auf 2:1. Auch Bentley Bahn (65.) Terrence Boyd (71.), Kelvin Arase (74.) und Pascal Sohms (85.) brachten das Spielgerät noch im Kasten von René Vollath unter.

Für die Gastgeber war das 6:1 ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Die SpVgg Unterhaching verabschiedete sich mit dieser Niederlage nun wohl komplett vom Aufstiegsrennen.