Achter Sieg in Folge: Die Gründe für den Regensburger Höhenflug

Nach dem Abstieg nach sechs Jahren Zweitklassigkeit herrschte bei Jahn Regensburg zu Saisonbeginn große Ungewissheit, schließlich erlebten die Oberpfälzer einen radikalen Umbruch in der Mannschaft. Doch die ist spätestens nach dem überzeugenden 2:0-Sieg zuhause gegen den aufstrebenden Aufsteiger Ulm verflogen. Der Jahn ist punktgleich mit Tabellenführer Dresden auf Kurs direkter Wiederaufstieg. Nach der Länderspielpause kommt es zum direkten Duell mit den Sachsen.

Jahn-Geschäftsführer Beierlorzer: "Wir sind über dem Soll"

Neben Trainer Joe Enochs, der die Regensburger erst im Saisonfinale übernahm und den Abstieg nicht mehr verhindern konnte, sind nur noch Routinier Benedikt Saller sowie Christian Vieth und Konrad Faber aus dem Kader der letzten Spielzeit übrig. 24 Profis - teils auch aus dem eigenen Nachwuchs - sind neu im Team.

Dementsprechend defensiv gingen die Verantwortlichen die neue Saison an. "Wir wissen, wie schwer es ist für Zweitligisten, wenn sie absteigen, Fuß zu fassen in der dritten Liga", sagt Trainer Joe Enochs rückblickend im Interview mit BR24Sport.

Fuß fassen statt direkter Wiederaufstieg war dementsprechend die Devise. "Wir wussten ganz genau, dass wir einen Neuanfang starten mussten (...) und wir sind momentan natürlich absolut über dem Soll", freute sich Geschäftsführer Achim Beierlorzer in "Heute im Stadion" auf Bayern 1. Der Mittelfranke erkennt aktuell "einen Teamspirit und so eine Energie auf dem Platz, dass wir natürlich nicht unzufrieden sind, was die Mannschaft bisher erreicht hat".

Die Mischung macht's beim Jahn

Beierlorzer hat am aktuellen Erfolg neben Trainer Enochs auch seine Aktien. Der ehemalige Trainer der ersten Mannschaft hat einen mehr als konkurrenzfähigen Kader zusammengestellt. "Ich glaube, unsere Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Top-Talenten, eigenen Talenten und Spielern, die schon Drittliga-Erfahrung haben, zahlt sich momentan aus", so Beierlorzer in der Kultsendung.

Zu den Jüngsten zählt Louis Breunig. Der 19-Jährige ist ausgeliehen vom 1. FC Nürnberg und gesetzt im Abwehrzentrum. Neben ihm verteidigt der mit 26 Jahren erfahrene Robin Ziegele. Nur ein Beispiel für den passenden Mix. Dazu kommen arrivierte Spieler wie Andreas Geipl (31 ), der in diesem Sommer in die Oberpfalz zurückkehrte, oder Benedikt Saller. Der 31-Jährige schnürt seit 2016 die Schuhe für den SSV und traf beim Sieg gegen Ulm zur Führung.

Tabellenplatz für Enochs nur "eine schöne Momentaufnahme"

Doch der Kader hat nicht nur die richtige Mischung, sondern auch die Einstellung scheint zu passen, glaubt man Trainer Enochs. "Die Mannschaft ist sehr bodenständig und sehr willig. Manchmal muss ich die fast bremsen auf dem Trainingsplatz." Die Tabellensituation ist für den Coach "eine schöne Momentaufnahme", für den grundsätzlich nur das nächste Spiel zählt. "Die 34 Punkte zur Zeit sind super, eine richtig gute Serie, aber damit werden wir keine Chance haben, oben anzugreifen", mahnt er.

Regensburg trifft auf "die beste Mannschaft der Liga"

Nach der Länderspielpause reist der Jahn zum Spitzenspiel zu Tabellenführer Dynamo Dresden (26.11, 16.30 Uhr). Für Enochs sind die Sachsen "die beste Mannschaft der Liga". Aber aktuell auch punktemäßig nicht besser als die Oberpfälzer. Trotzdem weiß der Coach: "Das wird ein Riesen-Test für uns."