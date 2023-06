SpVgg Greuther Fürth: Zorniger: "Richtig gute Neue" im Kader

Nachdem an den Vortagen Leistungsdiagnostik und sportärztliche Untersuchungen anstanden, trainierte die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger am Mittwoch erstmals in der Sommervorbereitung auf dem Rasen. Rund einhundert Fans wollten die Zweitligaprofis sehen, für Zorniger ein Zeichen, dass sich durch den Sieg am letzten Spieltag gegen den SV Darmstadt 98 einiges bewegt hat.

Dennis Srbeny bringt England- und Bundesligaerfahrung mit

Prominentester Neuzugang ist Dennis Srbeny. Der 29-Jährige bringt Erfahrung aus England (Norwich City) mit und kickte für den SC Paderborn auch schon in der Bundesliga (17 Spiele, fünf Tore). "Wir haben einige richtig gute Neue dazu gekriegt, da freuen wir uns extrem," so Zorniger.

"Wir hatten gute Gespräche mit ihm (Alexander Zorniger) und Rachid (Azzouzi, d. Red.). Ich hoffe, es passt, das werden wir dann auf dem Platz sehen", sagt Srbeny. Bis zum Start ins Trainingslager vom 7. bis zum 16. Juli in Bad Häring in Österreich absolvieren die Franken drei Testspiele. Am Samstag ist der FC Herzogenaurach der Gegner, vier Tage später geht es zum FC Coburg. Am 3. Juli steht eine Partie gegen die SpVgg Ansbach auf dem Programm.