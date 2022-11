Flick: "One Love"-Verbot hat Nationalspieler "geschockt"

Am Mittwoch startet das DFB-Team gegen Japan in die FIFA WM 2022. Doch über das Sportliche wurde kaum geredet: Das FIFA-Verbot der "One Love"-Binde stand im Mittelpunkt der Abschluss-PK.

Die deutschen Fußball-Nationalspieler haben laut Hansi Flick "sehr, sehr unzufrieden" und "geschockt" auf das FIFA-Verbot der "One Love"-Kapitänsbinde reagiert. "Weil es ein Zeichen ist für Menschenrechte, für Vielfalt, das sind die Werte, die wir vertreten und leben", sagte der Bundestrainer im WM-Medienzentrum in Al-Rajjan.