BR24Sport: Pressekonferenz mit Harry Kane ab 13 Uhr im Stream

Nach zähen Verhandlungen mit Tottenham Hotspur konnte der FC Bayern am Samstag stolz verkünden: Harry Kane wechselt nach München. Der 30-Jährige unterschrieb beim FC Bayern einen Vertrag bis 2027 und erhält pro Jahr ein kolportiertes Gehalt von 25 Millionen Euro. Die Ablöse für den englischen Nationalmannschaftskapitän beträgt 100 Millionen Euro plus Bonuszahlungen - so viel hat bislang noch kein Bundesligaverein für einen Spieler ausgegeben.

13 Uhr: Pressekonferenz mit Kane im Livestream

Keine 24 Stunden nach Vertragsunterzeichnung trug Kane bereits das Trikot des FC Bayern - im Supercup gegen RB Leipzig. Gute 30 Minuten spielte er für die Münchner, konnte die 0:3-Niederlage aber auch nicht verhindern.

Um 13 Uhr stellt sich der englische Superstar den Fragen der Journalisten. BR24Sport überträgt die Pressekonferenz ab 13 Uhr im Livestream.