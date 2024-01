FCB-Basketballer können Spitzenreiter Real Madrid nicht ärgern

Schon beim Aufwärmen trugen die Basketballer des FC Bayern Trikots mit der Aufschrift "Beckenbauer" und dessen Nummer fünf auf dem Rücken. Vor dem Tip-Off wurde unter den Augen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Präsident Herbert Hainer eine Schweigeminute zu Ehren Franz Beckenbauers abgehalten. In der anschließenden Partie bewies der aktuelle Tabellenführer der EuroLeague seine Klasse und ließ dem FC Bayern keine Chance. Bester Werfer bei der Heimmannschaft war Sylvain Francisco mit 14 Punkten. Bei den Madrilenen zeigte sich Vincent Poirier mit 23 Punkten als treffsicherster Akteur.

Fehlende Effizienz bei FCB-Basketballern

Die Gäste aus der spanischen Hauptstadt erwischten den besseren Start und führte im ersten Viertel zwischenzeitlich mit neun Punkten. Nachdem FCBB-Coach Pablo Laso die Auszeit genommen hatte, bekamen die Münchner die Madrilenen besser in den Griff. Denn ging es mit einem 18:24-Rückstand in den zweiten Abschnitt. Der war dann deutlich ausgeglichener. Die Hausherren präsentierten sich vor allem defensiv stark verbessert. Der aktuelle Tabellenführer der EuroLeague erwies sich aber als treffsicher - besonders aus der Distanz. Acht erfolgreiche Dreier verzeichnete das Team von Trainer Chus Mateo bis zur Halbzeit und führte zur Pause mit 45:36. Die Bayern ließen vor allem die Effizienz vermissen.

Real schraubt das Ergebnis in die Höhe

Und das sollte auch im dritten Viertel so bleiben. Die Münchner erspielten sich zahlreiche Chancen, nutzten aber nur wenige davon. Und so nahmen die Gäste einen Neun-Punkte-Vorsprung (63:54) in die letzten zehn Minuten. Dort kamen die Männer von Pablo Laso nach einem schönen Dreipunktewurf von Sylvain Francisco bis auf fünf Punkte wieder ran, um im Gegenzug fünf Punkte in Folge zu kassieren und mit zehn Punkten Rückstand in die letzten fünf Minuten zu gehen. In diesen sollten die Münchner nicht mehr rankommen und mussten am Ende zusehen, wie die Spanier das Ergebnis auf 92:71 in die Höhe schraubten.

Es war bereits die elfte Niederlage des FCB in dieser EuroLeague-Saison. Damit ist die Qualifikation für die Playoffs in Gefahr. In der Tabelle liegen die Münchner derzeit auf Rang 14. Bereits am Donnerstag gibt es beim Gastspiel bei Fenerbahce Istanbul Gelegenheit zur Wiedergutmachung.