FC Ingolstadt sorgt in Lübeck für klare Verhältnisse

David Kopacz (20./45.) und Toptorjäger Jannick Mause (12./60.) haben dem FC Ingolstadt mit ihren Treffern den dritten Auswärtssieg der Saison beschert. Das 4:0 (3:0) beim VfB Lübeck war eine einseitige Angelegenheit, bei der sich die Mannschaft von Trainer Michael Köllner als die in allen Mannschaftsteilen bessere Elf herauskristallisierte. Der Lohn: Tabellenplatz sechs und der Anschluss an die Verfolgergruppe hinter den enteilten Teams aus Regensburg und Dresden.

FC Ingolstadt effizient und überlegen

Die Schanzer präsentierten sich an der Lohmühle effizient - gleich die erste gute Torchance brachte die Führung. Danach stellten vor allem Ryan Malones Einwürfe und Flanken die VfB-Defensive immer wieder vor immense Probleme. Zwei Mal bestrafte Kopacz das schwache Abwehrverhalten der Norddeutschen und sorgte so früh in der Partie für klare Verhältnisse. Die Schanzer hatten aber auch Glück, als Schiedsrichter Luca Jürgensen den vermeintlichen Anschlusstreffer von Cyrill Akono zurücknahm (28.).

Mause, der mit nun zwölf Saisontreffern die Torjägerliste der 3. Liga alleine anführt, traf auch nach der Pause nochmal und erstickte auch die letzten kleinen Hoffnungsschimmer beim VfB im Keim. Danach brannte nichts mehr an. Der eingewechselte Jeroen Krupa hätte sogar fast noch auf 5:0 gestellt, traf aber nur Aluminium. (90.).