FC Bayernfrauen wahren Mini-Chance auf den Titel

Die Frauenmannschaft des FC Bayern München hat durch einen 3:0-Sieg in Leverkusen ihre kleine Chance auf die Meisterschaft gewahrt. Die Frauen des VfL Wolfsburg können aber am Sonntag mit einem Sieg in Jena den siebten Meistertitel perfekt machen.