FC Bayern-Transfercoup: Oberdorf kommt von Konkurrent Wolfsburg

Lena Oberdorf ist eine der besten und populärsten deutschen Fußballerinnen. Jetzt vollzieht die 22-Jährige einen ungewöhnlichen Vereinswechsel. Die Fußball-Nationalspielerin macht von ihrer Ausstiegsklausel Gebrauch und verstärkt in der kommenden Saison die Frauen des FC Bayern.

Der Transfer kam allerdings unerwartet. Denn die Bayern hatten Oberdorf schon als Teenagerin in Essen umworben. Sie entschied sich aber für Wolfsburg - weil sie den Klub "sympathischer" fand, wie sie damals dem Spiegel sagte. Als Fan von Schalke 04, meinte sie in einem anderen Interview, habe sie die Bayern eigentlich nicht leiden können.

Oberdorf will in München noch besser werden

Nun sieht Oberdorf, die jetzt schon als eine der besten Mittelfeldspielerinnen der Welt gilt, bei den Münchnerinnen die Möglichkeit noch mehr aus sich herauszuholen. In der Isarmetropole will sie zur kompletten Spielerin reifen: "Ich habe gute Gespräche mit Cheftrainer Alexander Straus und Abteilungsleiterin Bianca Rech geführt und die Vision des Vereins, was man in den nächsten Jahren erreichen möchte, hat mir sehr gut gefallen. Man hat mir auch gezeigt, wo meine Potenziale liegen und was man noch aus mir rausholen kann. Ich denke, ich bin noch keine komplette Spielerin – da möchte ich aber hinkommen".

Auch Bianca Rech, Abteilungsleitung FC Bayern Frauen, sieht noch viel Potenzial für Oberdorf. "Lena Oberdorf ist eine der talentiertesten Spielerinnen Deutschlands und hat eine große Zukunft vor sich." Man sei überzeugt, "dass Lena als Fußballerin jene Werte vertritt, die wir brauchen, um in Zukunft weiterhin erfolgreich zu sein.“

Eine der besten Mittelfeldspielerinnen der Welt

Oberdorf gilt als eine der besten Mittelfeldspielerinnen der Welt und war auch bei ausländischen Vereinen begehrt. Sie kam 2020 von der SGS Essen nach Wolfsburg und hat bereits 44 Länderspiele bestritten. Bei der EM 2022 in England wurde sie als beste Nachwuchsspielerin ausgezeichnet.

Im vergangenen Jahr hatte Oberdorf teilweise mit ihrer Form und Verletzungen zu kämpfen. Als ihre Nachfolgerin in Wolfsburg hatte der VW-Club dieser Tage bereits Janina Minge vom Ligarivalen SC Freiburg für die neue Saison verpflichtet.