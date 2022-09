FC Bayern München nach 1:1 in Berlin nicht mehr Tabellenführer

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann setzte im Bundesliga-Spitzenspiel bei Union Berlin auf ein Angriffstrio aus Leroy Sané, Sadio Mané und Kingsley Coman. Thomas Müller saß bei der Partie im Stadion An der Alten Försterei zunächst auf der Bank, später kam er dann doch noch zu seinem Rekordeinsatz. Manuel Neuer, der im Pokalspiel bei Viktoria Köln pausiert hatte, kehrte ins Tor des Rekordmeisters zurück. In der Innenverteidigung setzte Nagelsmann auf Dayot Upamecano und den Neuzugang Matthijs de Ligt.

Union geht in Führung, FC Bayern München gleicht sofort aus

Der FC Bayern verzeichnete in der Anfangsphase klare Ballbesitz- und Feldvorteile. Er brachte zwar einige schnelle Kombinationen auf den Rasen, wandelte diese aber zunächst nicht in Chancen um. Die Köpenicker nutzten hingegen durch eine Freistoß-Direktabnahme von Sheraldo Becker, um überraschend in Führung zu gehen (12.). Diese hatte aber nur kurz Bestand, denn nach einer Ecke gelang Joshua Kimmich (15.) der Ausgleichstreffer.

Die Nagelsmann-Truppe blieb zwar tonangebend, hatte gegen eine konzentriert verteidigende Heimmannschaft aber große Mühe, in abschlussreifen Positionen aufzutauchen. So dauerte es bis zur 37. Minute, ehe sie sich durch Leroy Sané eine Großchance erarbeiteten, die FCU-Keeper Frederik Rönnow vereitelte.

Auswechslungen ohne Erfolg

Sané fehlte es (55.) an Präzision, sein wuchtiger Schuss landete in den Händen des Union-Keepers. Der konnte auch einen Versuch von Mané (58.) aus spitzem Winkel abwehren. Nach einer guten Stunde schickten die beiden Trainer jeweils ihre ersten Joker ins Rennen. Beim FC Bayern kamen (62.) Thomas Müller und Ryan Gravenberch für Jamal Musiala und den verwarnten Kimmich. Bei den Hausherren wurden der Torschütze Becker und Kevin Behrens durch Jamie Leweling und Sven Michel ersetzt.

Müller überholt seinen Vorstandsvorsitzenden

Durch seine Einwechslung überholte Müller in der Liste der meisten Pflichtspiele für den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München den heutigen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn. Der Nationalspieler absolvierte seinen 633 Einsatz für die Bayern. Jetzt liegt nur noch Sepp Maier mit 689 Spielen vor dem 32-jährigen Offensivspieler.

Kein Siegtor trotz Nachspielzeit

In der Schlussphase erhöhten die Münchner nochmals den Druck. Der Lucky Punch wollte dem Rekordmeister aber auch in der vierminütigen Nachspielzeit nicht mehr gelingen.

Durch das Unentschieden wurden sowohl der FC Bayern München als auch Union Berlin in der Tabelle überholt. Der neue Spitzenreiter heißt SC Freiburg, Zweiter ist Borussia Dortmund.