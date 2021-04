FC-Bayern-Basketballer verlieren zuhause gegen Braunschweig

München gestaltete die Partie über weite Strecken ausgeglichen. Zur Halbzeitpause führten die Bayern sogar knapp 38:37. Am Ende hatten aber die Gäste aus Braunschweig die Nase vorn und siegten 85:83.

Spieler im Fokus

Karim Jallow holte für Braunschweig die meisten Punkte im Spiel - insgesamt 24. Bester Angreifer für München war Leon Radosevic mit 23 Punkten. Der erfolgreichste Rebounder im Match war Benedikt Turudic von Braunschweig, der acht Bälle für sein Team holte. Besonders treffsicher trat Karim Jallow auf - er verwandelte 73 Prozent seiner Würfe (acht von elf) aus dem Spiel heraus.

Basketball-Bundesliga: So geht es weiter für FC Bayern München

In der Basketball-Bundesliga (BBL) geht es für München am 13. April mit einem Auswärtsspiel in Bonn weiter. Der Gegner verlor zuvor deutlich gegen die EWE Baskets Oldenburg und steht aktuell auf Platz zwölf der Tabelle.

💡 Beim Erstellen dieses Artikels haben wir technische Verfahren der Datenverarbeitung und der Erzeugung natürlicher Sprache genutzt. Die Sportredaktion hat den Artikel geprüft und veröffentlicht. Hier erfahren Sie mehr über Textautomatisierung im Sport.