Jonna ist da: Ex-Biathletin Denise Herrmann-Wick im Mutterglück

Die ehemalige Biathletin Denise Herrmann-Wick und ihr Partner Thomas Wick, ein ehemaliger Langläufer, sind Eltern einer Tochter geworden. Die 35-Jährige und ihr Partner meldeten sich bei Instagram mit einem Foto emotional zu Wort: "Jonna, du bist der Höhepunkt von allem, worauf wir sehnsüchtig gewartet haben. Am 09.04.24 wurde aus unserer Liebe Leben und unsere kleine Tochter Jonna kam zur Welt. Wir freuen uns auf eine chaotisch schöne, aufregende, neue, erfüllte Zeit zu Dritt!"

Tochter Jonna kam am Dienstag zur Welt

Tochter Jonna kam also bereits am vergangenen Dienstag zur Welt, wie die 35-Jährige am Sonntag bei Instagram mitteilte. Herrmann-Wick ist mit dem ehemaligen Langläufer Thomas Wick verheiratet, das Paar lebt nun gemeinsam mit dem Nachwuchs im bayerischen Ruhpolding.

Erst im März 2023 hatte Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick ihre erfolgreiche Karriere beendet. Im Dezember verkündeten sie und ihr Partner dann die Schwangerschaft. Die ehemalige Langläuferin war die erfolgreichste deutsche Skijägerin der vergangenen Jahre. Ihre Karriere krönte sie mit dem Gewinn von Olympia-Gold vor gut zwei Jahren im Einzel über 15 Kilometer in Peking.