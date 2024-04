EM-Quali: Schüllers Doppelpack läutet Sieg gegen Island ein

Die deutschen Fußballfrauen haben sich mit einem 3:1-Erfolg gegen Island an die Spitze der EM-Qualifikations-Gruppe 4 gesetzt. FC-Bayern-Stürmerin Lea Schüller (4./34. Minute) traf doppelt, auch ihre zukünftige Münchner Teamkollegin Lena Oberdorf (45.) ließ sich als Torschützin feiern.

Nach Chancen wäre durchaus ein höhere Sieg für die Elf um Kapitänin Giulia Gwinn drin gewesen. Der dominante Auftritt wurde nur durch eine Schwächephase kurz vor und nach dem 1:1 in der 23. Minute durch Hlín Eiríksdóttir getrübt. "Sie haben es heute gut gemacht", lobte Interims-Coach Horst Hrubesch im ZDF. "Es hat Spaß gemacht. Wir haben die Tore nicht immer geschossen, aber die Art und Weise unseres Spiels hat mir gut gefallen."

Blitzstart für die DFB-Frauen

Schüller brachte die deutschen Fußballfrauen schon kurz nach Anpfiff in Führung. Doch auch die Gastgeberinnen wollten nichts anbrennen lassen. Mit Erfolg. In der 23. Minute konnte Hlín Eiríksdóttir aus spitzem Winkel an Torfrau Ann-Katrin Berger vorbei den Ausgleich erzielen. Doch dann mussten die Gäste den Ausfall von Sveindís Jónsdóttir verkraften, die mit Verdacht auf Schulterverletzung vom Platz ging. Wie wichtig sie für das Spiel der Isländerin war, sollte sich im weiteren Spielverlauf zeigen. Während Schüller in der 34. Minute zum Doppelpack einnickte, fehlte den Isländerinnen eine wichtige Anspielstation. Zudem hatte die Stürmerin die deutsche Abwehr zuvor gut gefordert.

Oberdorf markiert den 3:1-Halbzeitstand

Dafür zeigten sich die DFB-Frauen mit schönen Kombinationen und Ballgewinnen in Spiel- und Torlaune. Ein Schuss der zukünftigen FC-Bayern-Spielerin Lena Oberdorf strich noch knapp am Kasten vorbei. Nach einer Ecke von Klara Bühl kam der Ball zunächst über Sjoeke Nüsken zu Schüller, die mit der Hacke abschließen wollte. Das Leder war noch im Spiel und landete bei Oberdorf, die mit Glück in der Nachspielzeit zum 3:1 einschob.

Deutschland presst, Island sucht die Chance

Allerdings konnte sich das DFB-Team trotz komfortabler Führung in der zweiten Hälfte nicht zurücklehnen, denn die Isländerinnen suchten immer noch ihre Chance zum Anschlusstreffer. Blieben aber glücklos. Den nächsten Torerfolg auf dem Fuß hatte Jule Brand (63.), doch der Torpfosten verhinderte das vierte Tor. Deutschland arbeitete konsequent nach vorne und generierte zahlreiche Chancen. Die unter anderem, wie die Chance von Bühl (69.) an der starken Fanney Birkisdóttir scheiterten. Am Ende blieb es beim 3:1-Erfolg der Hrubesch-Elf.