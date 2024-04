Struff startet in München erfolgreich in den Mammut-Tag

Jan-Lennard Struff dürfte heute den schwersten Arbeitstag in der Tenniswelt haben. Das Viertelfinal-Match des 33-jährigen Deutschen gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime wurde am gestrigen Freitag beim Stand von 7:5 und 3:1 für Struff abgebrochen. Am Samstag dann die Fortsetzung: Struff brachte das Match souverän in gut 30 Minuten nach Hause. Doch schon um 16 Uhr steht dadurch das nächste Match an: Im Halbfinale wartet Top-Favorit Holger Rune auf Struff (Die Halbfinals des ATP Turniers in München ab 13.30 Uhr im Livestream).

Doch damit nicht genug. Auch im Doppel steht Struff im Halbfinale. Gemeinsam mit Doppel-Spezialist Andreas Mies fordert er dort das rumänisch-französische Duo aus Victor Vlad Corea und Theo Arribagé. Eigentlich war das Match auf 13 Uhr angesetzt, doch wird nun nach dem Einzel-Halbfinale verschoben.

"Keine normale Situation" - Struff trifft nun auf Rune

"Es ist natürlich keine normale Situation", sagte Struff nach dem Match im BR24-Sport-Interview, "aber es ist jetzt auch nicht komplett ungewöhnlich im Tennis. Holger Rune musste in Monaco neulich erst auch zweimal an einem Tag ran." Ein drittes Match blieb ihm allerdings erspart. Struff stand in München schon einmal im Finale 2021, verlor dort allerdings gegen Nikolos Basilashvili.

Nun startet Struff den nächsten Angriff auf den Titel beim MTTC Iphitos. Doch mit Holger Rune wartet der Gewinner der vergangen beiden Jahre. Im zweiten Halbfinale trifft Zverev-Bezwinger Christian Garín auf den US-Amerikaner Taylor Fritz.