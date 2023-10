DSV: Weltverband FIS nicht "auf richtigem Gleis unterwegs"

Die Pläne von Johan Eliasch, dem Präsidenten des Internationalen Skiverbands FIS, sorgen immer wieder für Diskussionen. Eliasch will das Produkt Skisport globaler entwickeln und vor allem vermarkten. Stefan Schwarzbach, Vorstand Kommunikation des Deutschen Ski-Verbands (DSV), findet das grundsätzlich verständlich. Dennoch rumort's zwischen FIS und DSV.

Es werde "schwierig, wenn bestimmte Rahmenbedingungen verkannt oder ignoriert werden", kritisierte Schwarzbach im exklusiven BR24Sport-Interview am Rande der alljährlichen Einkleidung der DSV-Athleten in München.

Gemeint ist der voranschreitende Klimawandel, der auch vor dem Skisport keinen Halt macht. Resultat dessen: späterer und weniger Schnee auch in hohen Lagen. Beim DSV plädiert man deshalb dafür, den "Kernwinter" zu nutzen und den Terminkalender dementsprechend anzupassen.

Skisport muss sich anpassen

Schwarzbach sieht den Skisport nicht als "Verursacher der Klimakrise", sondern eher als Leidtragenden. Gleichwohl sei klar, "dass wir uns in einer gewissen Weise ändern müssen, damit es funktioniert". Der Weltverband ist da anderer Auffassung, setzt auf immer mehr Rennen an immer mehr Orten.

"Bei uns gibt es ein ganz klares Credo dafür, dass wir die Wintermonate nutzen und dass wir dort auch die Infrastruktur, die vorhanden ist, so nutzen, dass man das verantwortungsbewusst und nachhaltig umsetzen kann", sagte dagegen der DSV-Vorstand Kommunikation, der die Zusammenarbeit mit der FIS scharf kritisiert.

"Paradigmenwechsel" durch Eliasch - und kaum Kommunikation

"Es ist in den letzten Jahren schon sehr schwierig geworden, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, weil einfach ein gewisser Paradigmenwechsel stattgefunden hat bei der FIS seit Johan Eliasch Präsident ist", so Schwarzbach: "Das ist ganz klar und das haben wir auch mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass wir da nicht mit allem einverstanden sind, was da aus Oberhofen aus der Zentrale an die nationalen Verbände herangetragen wird - so denn eine Kommunikation stattfindet."

Schwarzbach: Weltverband keine "Top-to-down-Organisation"

Die FIS sei keine "Top-to-down-Organisation", findet Schwarzbach und wünscht sich einen besseren Austausch mit den nationalen Verbänden: "Wir als Verbände haben das Know-how und wissen, wo der Skistiefel drückt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir hätten auch das Know-how in unseren eigenen Reihen, um Probleme so nachhaltig zu lösen."

Zwar sei die Kommunikation in den letzten Monaten etwas besser geworden, was man auch an der späteren Ansetzung des Weltcup-Auftakts in Sölden (28./29. Oktober) beobachten könne. Dennoch gebe es für Schwarzbach "noch genug Herausforderungen und Fragestellungen, insbesondere, wenn es um die Nachhaltigkeit geht, wo der Weltverband aus unserer Sicht nicht unbedingt auf dem richtigen Gleis unterwegs ist".