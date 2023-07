Breaking auf Olympia-Niveau beim Munich Mash

Beim Olympia können Lil Zoo und Phil Wizard nicht miteinander antreten. Der Österreicher und der Kanadier sind trotz unterschiedlicher Nationen ein Breaking-Duo und zeigten beim Munich Mash, wie gut sie in der neuen olympischen Disziplin harmonieren. Im Finale bewiesen sie das noch einmal mit ihrem letzten Move, als sich der Kanadier Phil Wizard am Boden drehte und Lil Zoo sich mit einem Arm auf ihn stützte und sich mit drehte.

Im letzten Battle des Tages ließen sich auch den Niederländern Justen und Shane keine Chance und sicherten sich den gesamtsieg. Von den deutschen Teams schafften es nur das Duo Chau Lin und Said - ebenfalls potenzieller Olympiateilnehmer 2026 - in das Halbfinale. Dort scheiterten sie jedoch nach einer einstimmigen Jury-Entscheidung an Justen und Shane. Ärger über die Entscheidung empfanden sie allerdings nicht. "Uns geht's super. Es war ein Hammer-Feeling. Es war alles geil", sagte Chau Lin. Der Münchner Said sagte: "Ich liebe es in meiner eigenen Stadt reinzuhauen. Es war ein gutes Gefühl. Wir wollten einfach Spaß haben, unser Bestes geben. Und das haben wir geschafft."

Candyman dominiert im 7 to smoke

Lil Zoo und Phil Wizard hatten sich im Halbfinale gegen die beiden 16-jährigen Bulgaren Beazt und Firebird durchgesetzt. Firebird war die einzige weibliche Breakerin im Finale. Im Breaking treten zwei Teams á zwei Tänzer gegeneinander an. Jeder Tänzer bekommt mindestens zwei Runden, in den er Jury und Publikum von der Performance überzeugen muss.

Bei der Disziplin 7 2 smoke, bei der 8 Tänzerinnen und Tänzer im eins-gegen-eins antreten, bis ein Athlet sieben Duelle gewonnen hat, war das Ergebnis eindeutig. Der Franzose Candyman gewann jedes Duell und stand nach nicht einmal zehn Minuten als Sieger fest. Der Münchner Lamino wurde mit zwei Punkten Zweiter.