DFB-Pokal: SpVgg Bayreuth schrammt an der Sensation vorbei

HSV dreht die Partie

Nach dem Seitenwechsel reagierte der HSV-Coach Tim Walter auf den schwachen ersten Durchgang und warf mit Ogechika Heil und Ransford-Yeboah Königsdorffer die ersten zwei Joker in die Partie. Letzterer knallte die Kugel (59.) an die Latte. In der 83. Minute schaffte er den Ausgleichstreffer.

Damit ging die Partie in die Verlängerung. Dabei setzte Hamburg drei Topchancen. Die entscheidende verwandelte Sebastian Schonlau (97.). Bayreuth hingegen war jetzt stehend K.o. und konnte nichts mehr entgegensetzen. Mit seinem zweiten Treffer machte Königsdrörffer (111.) dann den Deckel drauf. Kurz darauf sah Alexander Groiß (113.) auch noch die Gelb-rote Karte.