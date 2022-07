> Sport > DFB-Pokal: Fürth blamiert sich beim Fünftligisten Stuttgart

Raus gegen einen Oberligisten: Die SpVgg Greuther Fürth verliert völlig überraschend 0:2 bei den Stuttgarter Kickers und scheitert bereits in der 1. Runde des DFB-Pokals. Der fränkische Bundesliga-Absteiger fand in Schwaben nie richtig in die Partie.