Europa-League: Leverkusen - Bergamo|22.5., 21 Uhr|Radioreportage

Xabi Alonso hat mit Bayer Leverkusen bereits Historisches erreicht. Nicht nur, dass sein Team die mehr als ein Jahrzehnt andauernde FC-Bayern-Dominanz in der Bundesliga beenden konnte - Leverkusen konnte bislang in dieser Saison noch nicht besiegt werden. So ist es logisch, dass der Meistertitel nicht der einzige ist, um den Bayer in dieser Saison noch kämpft. Denn sowohl im DFB-Pokal als auch in der Europa League stehen die Rheinländer im Finale.

In Dublin kämpft Leverkusen um den zweiten internationalen Titel der Vereinsgeschichte. 1988 gewann Bayer den Uefa-Cup gegen Espanyol Barcelona. Am Mittwoch, 22. Mai, wartet diesmal ein italienischer Herausforderer: Atalanta Bergamo, aktuell Fünfter der Serie A, konnte sich im Halbfinale gegen Olympique Marseille durchsetzen und startet nun den Anlauf, Leverkusen in dieser Saison mit einer Niederlage vom Platz zu schicken - die letzten 51 Mal ist dies aber keiner Mannschaft gelungen.

BR24Sport überträgt das Finale der Europa League zwischen Atalanta Bergamo und Bayer Leverkusen live in der Radioreportage.