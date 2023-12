Thomas Müller: Bleiben oder gehen – wo liegt seine Zukunft?

Keiner ist länger da als er, keiner hat mit dem FC Bayern aus dem aktuellen Kader mehr erlebt – manchen gilt er als spielende Legende. Doch mittlerweile ist Thomas Müller, der mit den Bayern zweimal die Champions League, zwölfmal die Meisterschaft und sechsmal den Pokal gewonnen hat, 34 Jahre alt.

Vorbei die Zeiten, als das Credo "Müller spielt immer“ galt, mittlerweile sieht man Müller oft auf der Reservebank sitzen, Startelfeinsätze wie zuletzt gegen den FC Kopenhagen werden immer rarer, oft gibt’s nur die Jokerrolle.

Während der FC Bayern zuletzt mit Manuel Neuer verlängert hat, hängt Müller immer noch in der Luft. Noch gehört er zu den Topverdienern im Verein – zumindest das dürfte sich wohl ändern. Im Sommer läuft sein Vertrag aus – seine Spielerkarriere will er vor 2025 nicht beenden, doch ein Angebot der Bayern gibt es offenbar zumindest noch nicht.

Die Frage der Woche:

Die Zeit drängt: Verlängern, Karriereende oder der erste Wechsel in der Karriere? Wo liegt die Zukunft von Thomas Müller?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion auf Bayern 1 am 02.12.2023 ab 15:05 Uhr.