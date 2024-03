FC Bayern und Thomas Tuchel: Wenn die Chemie nicht mehr stimmt

Die Saison 2023/24 wird nicht als die erfolgreichste in die Analen des FC Bayern eingehen. Der DFB-Pokal ist längst Geschichte und auch wenn die Meisterschaft erst dann weg ist, "wenn sie nicht mehr zu erreichen ist", wie es der ehemalige Technische Direktor des FC Bayern (2014 - 2017) Michael Reschke, im Blickpunkt-Sport- Interview diplomatisch ausdrückt, könnte sie an das Team der Stunde aus Leverkusen gehen. Reschke geht zudem davon aus, dass auch Xabi Alonso Trainer bei Bayer bleiben wird.

Erfolg in der Champions League nicht Trainer abhängig

Das ist allerdings nicht ganz nach Geschmack der erfolgsverwöhnten Münchner. Nun will man retten, was noch zu retten ist. Der Fokus liegt auf der nach dem 24. Spieltag rechnerisch noch möglichen Meisterschaft und der Champions-League-Trophäe. Daneben müssen sich die Bayern-Bosse überlegen, wer den Trainerposten ab Sommer übernehmen soll - sollte Tuchel bis dahin überhaupt Chefcoach bleiben. Reschke ist optimistisch und setzt in der Königsklasse zu 100 Prozent auf den FC Bayern: "Ich bin ganz sicher, dass die Münchner weiterkommen", das sei auch nicht Trainer abhängig.

Überrascht über das vorgehen von Tuchel

Allerdings wundert sich der ehemalige Bayern-Funktionär über das aktuelle Verhalten des noch amtierenden Fußballlehrers Tuchel. Er "ist ein herausragender Trainer, aber im Moment bin ich etwas überrascht über das Vorgehen von Thomas". Denn jetzt, wo eigentlich klar ist, "am Ende der Saison ist meine Zeit vorbei und er sich jetzt aus meiner Sicht einfach in das Boot der Mannschaft setzen müsste", steht er der eigenen Mannschaft sehr kritisch gegenüber, "dem Spiel und auch sehr vielen Spielern" und "das überrascht mich". Deshalb ist Reschke nun gespannt, wie der neue Sportvorstand Max Eberl "jetzt kurzfristig reagiert."

Die Stimmung in der Mannschaft passt nicht

Der 66-Jährige glaubt, "dass die ganze Stimmung in der Mannschaft nicht stimmt." Und ergänzt: "Die sind in den letzten Jahren einfach viel klarer von der Struktur von innen und auch direkt im Umfeld der Mannschaft gewesen. Das fehlt im Moment." Er erwarte deshalb, "dass die Neuers, die Müllers, die Kimmichs und sicherlich auch Kane", sich zusammenraufen.

Zudem müsse man entscheiden, ob es so weiter geht mit Tuchel oder nicht: "Wenn man überzeugt ist, dass er die Mannschaft noch erreicht, noch Impulse setzt und Herz und Leidenschaft noch dabei ist, dann soll er weitermachen". Wenn nicht, müsse man sich unabhängig von einem Ergebnis bei Lazio Rom überlegen, wie es weiter geht.

Fachlich ist Tuchel unglaublich

Auch Moritz Leitner, der unter Tuchel Meister mit dem BVB geworden ist, wundert sich, dass die Bayern unter dem FIFA-Welttrainer des Jahres 2021 nicht durchgestartet sind und "mit 20 Punkten Abstand Deutscher Meister" werden. "Was fachlich wir beim BVB mit ihm hatten, war unglaublich", schwärmt das ehemalige Top-Talent des TSV 1860 München. Trainingseinheiten, Spielidee, Spielplan, wie es umgesetzt worden ist von Tuchel - "unglaublich".

Kein Geheimnis sei aber, dass er menschlich "da ein bisschen speziell ist". Er habe damals in Dortmund noch den Pokal geholt und es war trotzdem zu Ende für ihn. "Das hat natürlich auch seine Gründe." Bei den Münchnern ist "aber anscheinend irgendwas drin, was nicht funktioniert".

Auch Reschke ist überzeugt: "Die Qualität von Thomas Tuchel als Trainer ist absolut überragend." Er davon aus, dass die Bayern abgehen. "Aber wenn du den Eindruck hinterlässt, dass die Chemie nicht mehr stimmt, dann ist das schon fraglich".