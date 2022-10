Bayerischer Sportpreis 2022 für Challenge Roth

Die Organisatoren des Triathlon in Roth erhalten den Bayerischen Sportpreis 2022. Wie das Innenministerium mitteilt, geht der Preis für "Herausragende Förderung des Sports" an den Landkreis Roth sowie die Familie Walchshöfer, die das Sportevent seit 2002 durchführt.

Challenge Roth ist "traditionsreiche Veranstaltung"

Der Triathlon in Roth zähle zu den "traditionsreichsten und bestbesetzten europäischen Veranstaltungen über die Langdistanz", so das Ministerium. Ohne das Engagement der Organisatoren und der freiwilligen Helfer wäre das Großereignis nicht umzusetzen, heißt es. Der Bayerische Sportpreis wird am kommenden Samstagabend in insgesamt acht Kategorien in München verliehen.

Triathlon seit 1984 in Franken

Der Rother Sportler Detlef Kühnel hatte den Triathlon 1984 nach Franken geholt. Als die Lizenz für die "Ironman"-Veranstaltung nach Frankfurt ging, wurde in Roth 2002 mit Hilfe von Sponsoren ein eigener Triathlon aus der Taufe gehoben: der Challenge Roth. Unter der Leitung von Felix Walchshöfer entwickelte sich das Sportevent zum publikumswirksamen Großereignis für Langstrecken-Triathleten.