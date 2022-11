Brasilien knackt deutsche Vorrundenrekordserie

Die neue Serie der Selecao begann beim WM-Triumph 2002 und könnte am Freitag im Gruppenfinale gegen Kamerun noch ausgebaut werden.

Deutschland hatte zuvor zwischen den Endrunden 1990 und 2010 16 Vorrundenspiele am Stück nicht verloren. Vom 4:1-Sieg gegen Jugoslawien an, der vor 32 Jahren den WM-Triumph in Italien einläutete, hielt die Serie der DFB-Auswahl bis zur Endrunde 2010 in Südafrika, als sie im zweiten Gruppenduell gegen Serbien (0:1) riss.

Brasilien verlor letztmals bei der WM 1998 in der Gruppenphase, als Ronaldo und Co. - schon für das Achtelfinale qualifiziert - im dritten Spiel Norwegen (1:2) unterlagen.