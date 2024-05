BR24live: Der EM-Pokal kommt nach München

Am 14. Juni startet die Fußball-Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel Schottland gegen Deutschland in München. Insgesamt werden sechs Spiele in der Münchner Arena ausgetragen. Schon einen Monat vor dem ersten Spiel gibt es für Fußball-Fans einen ganz besonderen Termin München: die offizielle UEFA EURO 2024 Trophy Tour.

BR24live berichtet ab 14.00 Uhr live von der Präsentation des EM-Pokals in der Allianz Arena.

EM-Pokal tourt durch Deutschland - am Montag in München

Im Rahmen dieser Tour wird die EM-Trophäe in den zehn Host Citys auf öffentlichen Plätzen ausgestellt, um Fotos für Fans zu ermöglichen und Vorfreude auf das Heimturnier zu wecken.

Heute macht der EM-Pokal Station in München und soll Vorfreude auf die EM wecken. Die bayerische Landeshauptstadt ist die letzte Station des "Coupe Henri Delaunay". Zuvor brachte die Trophäe schon jede Menge Glanz nach Stuttgart, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen, Berlin, Leipzig und Hamburg.

EM-Kader-Bekanntgabe am Donnerstag bei BR24Sport live

Am Donnerstag ab 13 Uhr zeigt BR24Sport auch die EM-Kader-Bekanntgabe von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Livestream. Im Anschluss daran schätzt der BR-Nationalmannschaftsreporter Bernd Schmelzer den Kader direkt ein.