FC Bayern Frauen können erstes Double einfahren

Beim FC Bayern wird es keine titellose Saison geben, auch wenn es für die Profis um Thomas Tuchel nur noch eine Chance für eine Trophäe gibt. Denn den ersten Titel der aktuellen Spielzeit kann das Bundesliga-Team der Frauen mit Trainer Alexander Straus vielleicht schon am Freitagabend auf der Couch feiern. Der Zweite soll dann in der kommenden Woche folgen. "Wir sind in einer Situation, in der wir sein wollen", sagte Trainer Alexander Straus vor den wegweisenden Tagen für seine Mannschaft, betonte aber auch: "Wir fokussieren uns erst mal auf das Spiel am Samstag."

Sollte sein Team am Samstag bei Bayer Leverkusen (12.00 Uhr) gewinnen, wären die Münchnerinnen (51 Punkte) zwei Spieltage vor dem Saisonende erneut Meister. In trockenen Tüchern wäre die Titelverteidigung auch schon früher. Dafür müsste Verfolger VfL Wolfsburg (44 Punkte) am Freitag (18.30 Uhr) beim 1. FC Köln allerdings verlieren. Auch bei einem Remis hätte Wolfsburg nur noch theoretische Chancen.

Meistertitel für Straus von großer Bedeutung

Der Meistertitel, sagte Straus, würde ihm "persönlich und beruflich" alles bedeuten: "Deswegen bin ich hier, deswegen habe ich meine Heimat verlassen." Die zweite Meisterschaft mit den Frauen des FC Bayern würde er außerdem höher bewerten als die erste, betonte der Norweger: Es sei "viel härter", den Titel erfolgreich zu verteidigen.

Seine Mannschaft sieht Straus noch lange nicht an ihrer Leistungsgrenze angekommen. "Wir haben die Basis gelegt, um in den nächsten Jahren noch besser zu sein", sagte er - und betonte: "Ich bin sicher, dass wir in den kommenden Jahren noch besser werden."

Straus: "Werden in den kommenden Jahren noch besser werden"

Der zweite Titel könnte dann am kommenden Donnerstag folgen: Dann treffen die Münchnerinnen Im Finale des DFB-Pokals (16.00 Uhr) auf Titelverteidiger und Seriensieger Wolfsburg. So weit will Straus aber nicht denken: "Wir wollen erst mal drei Punkte am Samstag holen. Wenn wir das erledigt haben, denken wir an das nächste."

