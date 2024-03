23 Kämpfe, 23 Siege: Boxer Zachenhuber schlägt auch Morsink klar

"Jetzt kommen deine drei Runden", schrie der Trainer Konrad Mittermeier am Samstagabend in der Ringecke nach Runde fünf, ehe er Simon Zachenhuber noch etwas leise ins Ohr flüsterte. Dann nickte der 25-jährige Erdinger Profi-Boxer, er stand auf, schüttelte sich einmal und trat seinem Gegner Nick Morsink in Stralsund wieder gegenüber.

Zachenhuber schickt Morsink in Runde sechs zu Boden

Vielleicht tat er das nun sogar etwas selbstsicherer als vorher. Schließlich saßen seine Treffer nun noch ein wenig mehr im Landesmeister-Kampf im Supermittelgewicht. Morsink war zuvor lange der aktivere Boxer, Zachenhuber aber der ruhigere und effektivere - und der in der Deckung sicherere. So schickte er Morsink in eben jener sechsten Runde mit einem Treffer an die Schläfe kurz zu Boden.

Am Ende setzte sich Zachenhuber über die volle Distanz von acht Runden nach Punkten (78:73; 77:75; 79:72) durch, er hatte alle Ringrichter nach seinen klareren Treffern auf seiner Seite. Zachenhuber siegte in seinem 23. Profi-Kampf zum 23. Mal.

Zachenhuber: "Das war ein ganz, ganz wichtiger Kampf"

"Ich hatte das Gefühl, der Gegner war stehend K.o.", sagte der Erdinger am MDR-Mikrofon, zollte Morsink aber auch Respekt. "Die Nehmerqualitäten muss ich ihm echt hoch anrechnen, auch dass er wieder hochgekommen nach dem Knockdown. Wirklich Respekt, der Mann kann durchbeißen."

Letztlich hatte Zachenhuber genau in jenen drei Runden, die der frühere Profiboxer Mittermeier angesprochen hatte, überzeugt. "Das war ein ganz, ganz wichtiger Kampf - auch dass ich mal wieder über acht Runden gehe. Das bin ich schon länger nicht mehr", sagte der Boxer. "Du hast so viel trainiert, du packst ihn", sagte der Coach noch in einer Rundenpause zu seinem Schützling. Er behielt Recht.