Bayern-Profi Hernández verletzt sich bei Frankreichs WM-Auftakt

Bayern-Profi Lucas Hernández hat sich im ersten Spiel von Titelverteidiger Frankreich bei der Fußball-WM in Katar verletzt und musste früh ausgewechselt werden. Der 26-Jährige ging in einem Laufduell in der 9. Minute, in dessen Folge Craig Goodwin das 1:0 für Außenseiter Australien erzielte, ohne Einwirkung seines Gegenspielers Mathew Leckie zu Boden und hielt sich das rechte Bein.

Kurz später verließ er gestützt von zwei Betreuern und mit schmerzverzerrtem Gesicht das Feld im Al-Dschanub Stadion in Al-Wakra.

Frankreich erholt sich schnell vom Schock

Frankreich erholte sich von dem Schock und gewann 4:1.Adrien Rabiot (27.) und Olivier Giroud (32.) drehten das Spiel innerhalb von 15 Minuten in Al-Wakrah. Mit Mbappes Tor (68.) war die dann sehr einseitige Begegnung vor 40.875 Zuschauern entschieden. Giroud ließ seinem 50. Länderspieltor die Nummer 51 folgen (71.).