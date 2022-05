Bayern-Basketballer sichern nach Sieg gegen Ulm dritten Platz

Die Münchner haben noch die Chance auf den zweiten Tabellenplatz zum Abschluss der Punkterunde, der das Heimrecht im möglichen Play-off-Halbfinale bedeutet. Theoretisch wäre auch noch Platz eins möglich. Die Abschlusstabelle wird wird wegen einer coronabedingten Absage der Basketball Löwen Braunschweig für das Spiel gegen den Tabellenführer Alba Berlin nach der Quotientenregel berechnet.

Erholt nach der Euroleague-Niederlage

Von Enttäuschung und Müdigkeit gab es in der Mannschaft von Andrea Trinchieri nach dem Aus in der Euroleague nichts zu sehen. Stattdessen lieferten sich beide Mannschaften ein Duell auf Augenhöhe, bei dem kein Team mit mehr als vier Zählern Differenz in Führung lag. Die Bayern ließen in den letzten dreieinhalb Minuten vor der Pause keinen Treffer aus dem Feld zu und gingen mit einer 39:32-Führung in die Kabine.

Hohe Treffsicherheit beim FC Bayern

Die Münchner präsentierten sich weiterhin treffsicherer als Ulm, vor allem Vladimir Lucic (17 Punkte) drehte im dritten Viertel auf. Dank eines 10:0-Laufs setzten sich die Bayern zwischenzeitlich auf bis zu 13 Zähler Differenz ab. Die Ulmer kamen zwar zurück, doch Mitte des Schlussabschnitts führte Nick Weiler-Babb mit zwei Dreiern in Serie die Münchner auf die Siegerstraße.

Abschlusstabelle durch Quotientenregel berechnet

In den Play-off-Kampf kam am Freitag darüber hinaus neue Bewegung: Wegen mehrerer Coronafälle bei den Basketball Löwen Braunschweig wurde das für Sonntag angesetzte Spiel gegen Meister Alba Berlin abgesagt. Eine Neuansetzung ist aus terminlichen Gründen nicht möglich. Daher wird die Abschlusstabelle nach der Quotientenregel berechnet.