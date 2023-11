Basketball: Bamberg gelingt Befreiungsschlag gegen Heidelberg

Die Ausgangssituation hätte vor dem Duell kaum ähnlicher sein können: Nur ein Saisonsieg stand bei den Bamberg Baskets und den MLP Academics Heidelberg zu Buche, beide Teams standen tief im Tabellenkeller (Bamberg auf Platz 14, Heidelberg auf Rang 15). Ein Sieg würde den Gegner zumindest vorerst auf Distanz halten.

Bamberg mit viel Aggressivität

Bamberg fand gut in das Spiel, war von Beginn an aggressiv und in der Verteidigung aufmerksam. Heidelberg versuchte mit allen Mitteln dagegen zu halten, lief aber über die vollständige Dauer des Spiels einem Rückstand hinterher.

Auffällig: Die Quote der Drei-Punkte-Würfe ließ sich an diesem 6. Spieltag aus Sicht der Bamberger sehen: über 50 Prozent aller Würfe saßen.

Bamberg klettert durch den Sieg auf den 13. Rang der Tabelle und verschafft sich dadurch im Keller etwas Luft.