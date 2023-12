Bamberg Baskets erreichen das Pokal-Top-Four

Die Bamberg Baskets setzten sich dank Zach Copeland mit 88:87 (42:39) bei RASTA Vechta durch. In der Basketball-Bundesliga belegen die Norddeutschen mit 6:4 SDiegen Platz acht, während die Oberfranken nur auf dem elften Rang stehen.

Copeland traf zwölf Sekunden vor Spielende den siegbringenden Dreier und war mit 33 Punkten der Topscorer des Spiels. Vechta holte im vierten Viertel einen 21-Punkte-Rückstand innerhalb von knapp sieben Minuten auf, verpasste aber dennoch den Sieg.

FC Bayern Basketball in Bonn gefordert

Neben Bamberg hat sich auch Alba Berlin einen Platz im Ppokal-Halbfinale gesichert - und das zum zwölften Mal in Folge. Der elfmalige deutsche Pokalsieger gewann sein Viertelfinalspiel beim Syntainics MBC aus Weißenfels mit 85:70 (45:36). Am Sonntag kämpfen auch der FC Bayern Basketball im Spiel bei Vizemeister Telekom Baskets Bonn sowie die Niners Chemnitz und Meister ratiopharm Ulm um den Einzug ins "Top Four".

Das Pokal-Finalwochenende findet am 17. und 18. Februar statt.