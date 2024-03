ATP-Turnier München: Wildcard für Top-Spieler Dominic Thiem

Zwei ehemalige Finalisten kommen zum Tennisturnier nach München. Neben Österreichs Tennis-Profi Dominic Thiem, der die erste Wildcard des Veranstalters erhält, wird auch Deutschlands Nummer zwei, Jan-Lennard Struff, dabei sein. Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev hatte bereits seine Teilnahme bekannt gegeben.

"Es freut uns sehr, frühzeitig die deutsche Nummer eins und zwei für das Turnier gewonnen zu haben", sagte der Turnierdirektor Patrik Kühnen zur Zusage von Struff, der aktuellen Nummer 25 der Welt. BR24Sport überträgt ausgewählte Matches des Turniers im Livestream.

Zverev und Rune mit dabei

Zverev, aktuelle Nummer sechs der Welt und Titelverteidiger Holger Rune (Nummer sieben) hatten bereits im Herbst für das letzte 250er in der bayerischen Landeshauptstadt zugesagt. Ab dem Jahr 2025 wird das Turnier der ATP 500 Kategorie angehören.

Dominic Thiem erhält vom Veranstalter die erste Wildcard für das ATP-Turnier vom 13. bis 21. April beim MTTC Iphitos. Der 30-jährige Österreicher, der bereits 17 Einzeltitel inklusive der US Open 2020 auf der Tour gewinnen konnte, wird alles daransetzen, seine Finalteilnahme in München nach 2016 zu wiederholen. "Ich kann es nicht erwarten, wieder in München zu spielen und freue mich auf die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort", so Thiem gut vier Wochen vor der 108. Ausgabe des Traditionsturniers.

Sechs von neun Tagen bereits ausverkauft

Aktuell sind die Tage von Donnerstag bis Sonntag sowie das Qualifikationswochenende ausverkauft. Für die anderen Tage sind Restkarten erhältlich, werden in einigen Kategorien jedoch bereits knapp.