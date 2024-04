ATP-Turnier München: Titelverteidiger Rune trotzt dem Regen

Die Mitfavoriten Holger Rune und Taylor Fritz sind souverän in das ATP-Tennisturnier von München gestartet. Der dänische Titelverteidiger Rune (20), an Nummer zwei gesetzt, gewann sein Achtelfinale mit 6:4, 6:2 gegen Daniel Elahi Galan aus Kolumbien. Der Weltranglistenzwölfte hatte das Sandplatzevent in München 2022 und 2023 gewonnen. Das Spiel gegen Galan musste gleich zu Beginn wegen eines Hagelschauers unterbrochen werden; danach machte Rune teils bei Nieselregen den klaren Erfolg perfekt.

Taylor Fritz souverän weiter

Zuvor war bereits Titel-Mitfavorit Taylor Fritz souverän ins Turnier gestartet. Der an Nummer drei gesetzte US-Amerikaner gewann sein Achtelfinale gegen den spanischen Qualifikanten Alejandro Moro Canas mit 6:3, 6:1. Der Weltranglisten-13. trifft im Viertelfinale nun auf den Briten Jack Draper. Im vorigen Jahr hatte Fritz bei dem Sandplatzevent in der bayerischen Landeshauptstadt das Halbfinale erreicht.