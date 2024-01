Antrag aus Stadtrat: Leichtathletik-WM bald in München?

In einem gemeinsamen Stadtratsantrag fordern die Grünen, die SPD und die CSU, die Stadt auf, eine mögliche Bewerbung für die Leichtathletik WM 2029 oder 2031 in München zu prüfen. Dem Stadtrat sollen dann die erforderlichen Kosten und nötigen Schritte dargelegt werden, heißt es in dem Antrag weiter.

European Championships als Vorbild

Die Parteien begründen ihre Forderung unter anderem mit den European Championships, die 2022 in München stattgefunden hatten. Diese seien ein Fest der Freude sowohl für die Sportler, als auch für Familien gewesen, und das mitten im München Olympiapark heißt es in dem Stadtratsantrag.

Der Münchner Olympiapark sei das am längsten erfolgreich nachgenutzte Olympiagelände und biete schon jetzt beste Voraussetzungen für sportliche Ereignisse auf höchstem Niveau. Zudem habe München einen weltweiten Ruf als Sportstadt und verfüge mit dem Olympiastadion, der Zentralen Hochschulsportanlage sowie seinen Vereinen über eine hervorragende Sportinfrastruktur, so die drei Stadtratsfraktionen in ihrem gemeinsamen Antrag.

Zuletzt waren sogar wieder Olympische Sommerspiele in München wieder ins Gespräch gebracht worden. Oberbürgermeister Dieter Reiter ist offen für eine Bewerbung. Auch wegen des Erfolgs der European Championships im vergangenen Sommer.