Abwärtstrend der Löwen setzt sich fort - Heimpleite gegen Halle

Der TSV 1860 München im Krisenmodus: Die Löwen verloren am Montagabend ihr Heimspiel gegen den Halleschen FC mit 0:2 (0:0). Für Trainer Michael Köllner und sein Team war es vor den Augen von Ex-Kapitän Sascha Mölders die zweite Niederlage nacheinander und das insgesamt vierte sieglose Spiel in Serie. Von Aufstiegsambitionen kann in der aktuellen Verfassung endgültig keine Rede mehr sein. Die Löwen liegen nun acht Punkte hinter dem Relegationsplatz, Halle verschaffte sich dagegen Luft im Abstiegskampf.

Foul-Elfmeter, der wohl keiner war

Vor 6.100 Zuschauern hatte Jan Scherbakowski die Gäste in der 53. Minute nach einem Eckstoß mit einem wuchtigen Schuss ins lange Eck in Fürhung gebracht. Michael Eberwein erhöhte neun Minuten später mit einem platzierten Foulelfmeter. Schiedsrichter Patrick Alt entschied bei einer Rettungsaktion von Semi Belkahia im Strafraum auf Foulspiel. Dabei hatte der 1860-Verteidiger im Zweikampf den Ball gespielt. "Das ist ja niemals Foul, das ist ja Wahnsinn", kommentierte Mölders bei Magentasport.

Mangelnde Chancenverwertung der Löwen

Dabei hatten die Sechziger gerade in der beiderseits dynamischeren zweiten Spielhälfte durchaus gute Tormöglichkeiten, aber mit der Chancenverwertung haperte es. Das lag auch am guten Tim Schreiber im Gäste-Tor. Der 19-Jährige hielt unter anderem einen strammen Schuss von Richard Neudecker in der 74. Minute.